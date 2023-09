À Charleroi ce week-end: deux "belles propositions" pour les plus jeunes, au château de Cartier et au musée des Beaux-Arts, aux Journées du Patrimoine

À lire aussi

Fidèle à ces traditionnelles journées, le château de Cartier de Marchienne est au programme. Érigé au XVIIe siècle en bord de Sambre, c’est un des plus beaux bâtiments de l’entité carolorégienne. Mais au-delà de l’occasion de le (re)découvrir pour les adultes, ce sera, pour les plus jeunes, l’écrin de choix pour se pencher sur les jeux d’autrefois et d’aujourd’hui de façon très… ludique.

"L’animation aura lieu samedi et dimanche à 14 h, explique Anne-Marie Faticati, présidente de l’ASBL Marchienne Babel. Dans la cour du château, une fresque de Breughel l’Ancien évoque des jeux d’enfants anciens qu’il faudra identifier. Nos comédiens interpréteront aussi des saynètes, des contes racontant l’histoire de ces jeux." L’une d’elles sera laissée au choix des enfants qui pourront la représenter par des dessins ou des tags, avec l’aide de professionnels. "On espère amener notre jeune public à réfléchir sur les différences entre ces jeux de nos parents et grands-parents et les actuels."

Autre partenaire du week-end, le collectif Les Terril-Bles seront aussi sur la brèche, samedi à 10 h 30 et dimanche à 14 h, pour une marche ayant pour objectif de faire comprendre l’histoire industrielle locale et les luttes, parfois aussi les émeutes, qui en ont découlé. La marche démarrera aussi de la cour du château où le châtelain avait fait ériger autrefois un moulin qui fut le point de départ d’une révolte… Avant d’autres combats, plus tard, au coron Saint-Fiacre, aux usines Hanrez et Germain, à la Docherie.

Le don de Susie

Rompu de longue date à l’animation pour jeunes et enfants, le Musée des Beaux-Arts de Charleroi vivra ses premières Journées du patrimoine en son nouveau site, à l’ancienne caserne de gendarmerie Defeld. Les portes seront grandes ouvertes au public familial et aux enfants (dès 5 ans), avec podcasts, contes et visites sonores prévus pour l’occasion.

"Six podcasts seront proposés, explique Barbara Allard, animatrice au MBA. Ils ont été imaginés par une comédienne, Alexandra Geraci, avec Cast’Art Production, de Liège. Elle raconte des histoires fabuleuses d’une petite fille de 8 ans, Susie, qui a un don: elle peut entrer en contact avec les œuvres d’art." Et interagir avec les personnages y figurant, par exemple pour aider deux enfants dont le chien s’en est échappé… des QR Codes complètent l’information et les histoires peuvent être réécoutées à la maison grâce à Spotify.

Des balades contées du musée, en collaboration avec Jacky Druaux, de la Maison du conte, sont aussi programmées (dès 6 ans), samedi et dimanche à 15 h, ainsi que des visites ludiques, sonores (dès 4 ans), au cours desquelles il faut retrouver des morceaux de tableaux, dimanche à 10 h 30 et 14 h. Les parents auront le loisir de découvrir les œuvres, du passé ou contemporaines, qui sont en ce moment accrochées aux cimaises du nouveau musée.