Charleroi devient de plus en plus une “ville universitaire”

C’est ce qui change ce vendredi, avec l’inauguration du campus. 2 500 étudiants sont attendus au centre-ville dès cette rentrée 2023-24, 10 000 à terme avec un campus qui s’étendra sur plusieurs bâtiments emblématiques (Roullier, Université du Travail, Zénobe Gramme, Notre-Dame, Aumôniers). Et de fait, la région a besoin de ce moteur : bien qu’un quart de la population soit âgé de moins de 25 ans, seul un jeune sur quatre possède un diplôme, contre un sur trois ailleurs en Wallonie. Et pour les diplômes supérieurs – bachelier ou master – on descend à 16 % à Charleroi (contre 26 % en Wallonie). “De plus, les étudiants partis dans d’autres villes pour leurs études ne reviennent pas par la suite ce qui correspond à un effet de fuite des cerveaux dommageable pour notre région”, soulignait déjà Paul Magnette il y a 15 ans.

Charleroi n’aura pas “son” université à proprement parler, mais le reste du paysage de l’enseignement supérieur wallon s’invite au Pays Noir : ULB, UMons, UCLouvain (universités) s’allient aux HEPH Condorcet et HELHA (hautes écoles), ainsi qu’aux Aumôniers du Travail (collège technique) et à l’IFAPME (centre de formation).

Pour cette rentrée, on trouve déjà des possibilités d’études en aéronautique, biopharmacie, chimie, construction, écodesign, électromécanique, informatique de gestion, infographie, technologies de laboratoire médical, technologie de l’informatique, architecture transmédia, jeu vidéo, biologie, gestion, ingénieur industriel (spécialisation de master : aérotechnique, chimie, électricité, électromécanique, électronique), ingénieur civil, psychologie, sciences de l’éducation, sciences du travail, sciences informatiques, sciences humaines et sociales. Devraient s’ajouter dans les années à venir (certains cursus sont déjà disponibles hors du centre-ville en attendant les déménagements) : économie politique et sociale, ingénieur industriel, génie électrique, domotique, communication web, éducateur spécialisé, nouveau cursus des enseignants, assistant social, communication, écriture multimédia, ressources humaines, ingénierie sociale, expertise comptable et fiscalité, transformation digitale des entreprises.

Tout ceci, à côté des développements parallèles en cours à la ville basse – à A6K/E6K et autour des Quais de Sambre – d’un pôle de formation orienté sur l’industrie, le biotech et le monde du numérique.