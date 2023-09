Charleroi et son échevin des Travaux mettent la SWDE sous pression, qui "peut causer des retards importants dans les chantiers"

Pour mieux coordonner les chantiers d’impétrants, c’est-à-dire les travaux qui touchent à l’installation, la rénovation ou le remplacement de canalisations et de câbles qui transportent l’énergie et les fluides en dessous ou au-dessus des voiries et cours d’eau, la Wallonie a mis en place en 2015 la plateforme PoWalCo. L’objectif est quadruple: sécuriser les chantiers par une meilleure connaissance des équipements en sous-sol, éviter les ouvertures de trottoirs (ou de berges) répétitives à quelques semaines d’intervalle, simplifier les procédures de demandes d’autorisation et, enfin, améliorer l’information à la fois vers les autorités et à destination des citoyens.