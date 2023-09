Farciennes: grâce au dernier achat groupé en date, 223 ménages ont économisé un total de 25 000€ sur leurs factures d'énergie

"Dans cette période de crise inflationniste où notamment les prix de l’énergie ont explosé, ce type d’opération prend tout son sens. Nous apportons une solution concrète pour tous les citoyens qui le désirent afin d’avoir accès à des tarifs meilleur marché", souligne le bourgmestre Hugues Bayet.

Cet achat groupé était une nouvelle fois supervisé par la société Wikipower, spécialisée dans les achats groupés depuis une décennie. En cette période de rentrée, le moment est venu de livrer quelques chiffres de cette campagne 2023 : le site Internet dédié à l’achat groupé farciennois a reçu plus de 1500 visites et près de 200 appels téléphoniques ont également été passés pour obtenir plus de renseignements. L’achat groupé concernait les fournisseurs d’électricité, de gaz, de mazout et de pellets. Plus de 95% des inscriptions effectuées concernaient, sans surprise, le gaz et l’électricité. Au final, grâce aux tarifs négociés en groupe, il apparaît que les 223 ménages qui se sont engagés dans l’achat groupé cette année, ont économisé, globalement, 25 000 € sur leurs factures énergétiques.