Fleurus: la grande "braderie des commerçants" fait son retour ces 30 septembre et 1er octobre

Du côté de la Ville de Fleurus, on commente comme il se doit: "Après plus de 20 ans d’absence, la braderie fait son retour sous une toute nouvelle forme. Cette première édition, qui s’organise dans le contexte particulier des travaux de rénovation de la rue de la Station, se veut néanmoins être une bouffée d’oxygène pour les commerçants et les clients". Pour ne pas louper ce grand retour, la Ville et la structure "Shop In Fleurus" se sont adjoint les services de l’ASBL "1666", qui a repris l’organisation de la Brocante des Quais de Charleroi. Au-delà de la braderie proprement dite, de nombreuses animations seront organisées, pour les familles, ces 30 septembre et premier octobre: lectures publiques, prestations musicales, métiers forains seront dispatchés sur les places du centre-ville. Une grande brocante aura également lieu, le dimanche premier octobre, de 9h à 16 h. Les inscriptions, pour la braderie comme pour la brocante, se font au plus vite, au 071/82 03 74.