Gros changement dans les écoles de Charleroi: la Province de Hainaut reprend tout l’enseignement secondaire supérieur, technique et professionnel

“L’ambition, c’est de renforcer chacun de nos réseaux”, expliquent le député provincial Eric Massin et la Première échevine Julie Patte, en charge de l’Enseignement. Il est prévu que la Ville se concentre sur le secondaire inférieur, avec l’objectif d’augmenter le niveau d’instruction et de qualification des élèves, ainsi que leur accompagnement et leur orientation à l’issue de la 3e secondaire. De son côté, la Province capitalisera sur le secondaire supérieur qualifiant, qu’elle connaît bien pour en être le principal opérateur depuis 120 ans.

Le projet s’inscrit dans le cadre des réformes du pacte d’Excellence en Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme on le sait, la mise en place du “tronc commun” est en cours dans le fondamental, elle doit se poursuivre dans le secondaire inférieur jusqu’en 2028. “Notre projet vise à anticiper le calendrier de la Fédération et à créer dans chacun des districts une “école secondaire du tronc commun”, école à taille humaine (environ 300 élèves)”, explique Julie Patte. “Ces établissements assureront le continuum avec notre enseignement fondamental. Nous passerons la main à la Province — dont c’est la spécialité — pour l’organisation du qualifiant.”

Concrètement la Ville de Charleroi et la Province vont se redistribuer les cartes, la première reprenant à son compte la population du secondaire inférieur des trois implantations de la province, soit 650 élèves sur un peu moins de 2.000. La seconde se positionnera comme l’acteur de référence dans le secondaire supérieur qualifiant, avec une offre de 72 sections. Elle aspirera ainsi les quelque 750 élèves de ce niveau fréquentant le réseau communal.

Une petite révolution ? En quelque sorte, même si comme le soulignent les responsables politiques des deux pouvoirs organisateurs, tout doit se faire en douceur. Sans que cela bouleverse en tout cas la vie des 500 membres du personnel des équipes éducatives, administratives et techniques.

La première étape, c’est le dépôt d’une candidature conjointe. “Nous le ferons dès que la Fédération aura lancé son appel à projets, ainsi que l’y autorise la modification du cadre du décret sur l’enseignement, intervenue début juillet.” Julie Patte et Eric Massin tablent sur cet automne. Avec l’objectif de mettre en œuvre les évolutions dans l’offre et l’organisation des cours à la rentrée scolaire de septembre 2025, c’est-à-dire dans deux ans. Le temps de tout régler dans le moindre détail…

Le CECS de Couillet. ©ALBIN

Cinq implantations concernées par le projet pilote

Cinq implantations scolaires sont concernées par le projet pilote de réorganisation de l’enseignement secondaire : les écoles provinciales de la Samaritaine à Montignies-sur-Sambre, l’Institut Jean Jaurès à Charleroi et l’Institut d’Enseignement Technique Secondaire (IETS) sur le site de l’UT, ainsi que le Centre d’Enseignement communal secondaire (CECS) de Couillet qui vient de bénéficier d’une rénovation énergétique en profondeur et le pôle horticulture de la Garenne dans le quartier du centre à Gosselies.

Si les résultats de l’expérience sont conformes aux attentes, le projet sera alors étendu à l’ensemble des écoles de notre réseau, indique Julie Patte.

La Ville entend renforcer la découverte des métiers techniques à la faveur de visites de sections. Objectif : préparer les jeunes aux choix d’études qui s’offriront à eux après la troisième, à l’âge de 15 ans.

La Province entend réorganiser son secondaire supérieur qualifiant autour de trois pôles, et un quatrième à plus long terme. "La volonté est de regrouper les études liées au bien-être et aux soins de la personne sur notre site de la Samaritaine", explique Eric Massin. Cela ira du nursing à la coiffure en passant par la bio-esthétique. Le complexe profite d’un lifting et d’une extension dans le cadre du plan de relance, à hauteur de 16 millions d’euros. Tout sera terminé en 2026, comme à l’IETS, le bâtiment Roullier intégré dans le projet de cité des métiers. "Là, nous allons rassembler les filières construction et industrie", poursuit le député provincial. Enfin, l’institut Jean Jaurès absorbera le sport-études de la Garenne, tout en maintenant son pôle arts appliqués et économie. Massin rêve à terme d’un quatrième pôle dédié à l’alimentation. Aucun choix de localisation ‘est encore opéré. "Nous regardons dans le centre-ville."