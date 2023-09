Hot-Spot : le “hot-dog new-yorkais” arrive à Charleroi dans un endroit emblématique

L'ancien kiosque à journaux de la rue de la Montagne a repris du service en accueillant Hot-Spot. ©Ngom

Avec Arnaud - diplômé de l’ULB en journaliste - et Mathias - bachelier en relations publiques -, les frères Delvaux touchent leurs bosses. “Nous avons créé, en 2011, Hotdog.be. Il s’agit de charrettes avec lesquelles nous sillonnons toute la Wallonie pour nous implanter dans des festivals et autres événements publics ou privés. Même si cela nous plaît beaucoup et que nous avons actuellement 5 charrettes, nous cherchions un endroit fixe pour proposer notre spécialité. Arnaud cherchait depuis plusieurs années l’endroit parfait et finalement nous avons réussi, en collaboration avec la ville de Charleroi, à avoir l’ancien kiosque à journaux de la rue de la Montagne”, se réjouit Mathias, le plus jeune des frères. Et de poursuivre “Nous sommes très heureux d’avoir la chance de faire revivre ce lieu longtemps resté fermé et que certains, avant notre arrivée, n’ont peut-être jamais vu ouvert. Bien que l’espace ne soit pas grand, nous avons suffisamment de place pour tout notre matériel et y évoluer. Le fait d’avoir un espace aussi défini nous permet d’en faire profiter nos clients via des prix démocratiques. ”

Si au quotidien Arnaud, enseignant à Condorcet, remplit les cerveaux et Mathias, à temps plein au kiosque, remplit les estomacs, les frères ne perdent pas de vue la réalité économique de la région. “Conscients que tout le monde n’est pas privilégié économiquement nous avons tenu à proposer les meilleures choses au meilleur prix. C’est pourquoi non seulement nous proposons des hot-dogs à 3 euros ou 5 euros ainsi que des menus étudiants mais nous tenons à jouer notre rôle social à Charleroi en étant à l’écoute des gens qui vivent dans les rues. Nous avons une formule qui leur permet de manger valablement. Nous veillons également aux bons rapports avec nos voisins commerçants en leur faisant profiter de tarifs préférentiels. ”

Grâce à un bon retour de la part du public, les deux frères sont confortés dans leurs désirs d’entrepreneurs qu’ils sont d’ouvrir d’autres franchises dans les autres grandes villes de Wallonie. Même en restant au pied de la Montagne ils espèrent gravir, les sommets et être des références de la street-food.