La ville de Fontaine-L’Evêque lance une nouvelle campagne d'achat groupé d’énergie

Face à ces défis, la Ville de Fontaine-l'Évêque s'allie donc à Wikipower pour proposer une nouvelle opportunité d'achat groupé d'électricité verte et de gaz naturel. Cette approche, basée sur la force collective et la solidarité, se présente comme une solution rapide et efficace pour obtenir des contrats énergétiques à un coût abordable.

Les achats groupés d'énergie de Wikipower sont certifiés par la CREG (Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, instance fédérale qui régit le marché de l'énergie en Belgique). Cette accréditation, octroyée en octobre 2021, assure aux participants des informations impartiales et de qualité ainsi qu’un service fiable et personnalisé, totalement indépendant de tout fournisseur.

Le processus de l'achat groupé d'électricité et de gaz se déroule en quatre phases distinctes :

Inscription à l'achat groupé (1er septembre — 31 octobre 2023) : L'inscription est ouverte gratuitement et sans engagement sur le site internet www.ensemble-fontaine-leveque.be , via un formulaire papier envoyé par voie postale ou par téléphone au 071 11 54 84. Mise en concurrence des fournisseurs (début novembre) : Wikipower lancera ensuite un appel d'offres auprès des fournisseurs d’énergie. Les tarifs les plus bas seront privilégiés mais les experts en énergie de Wikipower veilleront à ce que les offres respectent aussi des critères de qualité rigoureux : une électricité 100% verte et belge, une redevance au prorata, la possibilité pour le client de choisir le mode de facturation et de réception des factures, ainsi qu'un service clientèle accessible par téléphone. Communication et envoi des offres personnalisées (à partir de mi-novembre 2023) : Les ménages et les entreprises inscrits recevront leurs offres personnalisées à partir de mi-novembre. Acceptation de l'offre et souscription au contrat (avant le 30 novembre 2023) : Chaque participant recevra une offre sur mesure et sera libre de l'accepter ou non. Cette étape ne prend que quelques minutes et aucune démarche administrative n’est nécessaire de la part des participants. Les experts en énergie de Wikipower s’occupent de tout pour eux.

Les avantages des contrats des ménages ayant déjà participé à une initiative d'achat groupé prennent fin à leur échéance. Ils doivent donc se réinscrire à cette nouvelle édition afin de continuer à profiter de tarifs compétitifs.

Informations pratiques : Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 octobre 2023. Pour obtenir le formulaire d'inscription ainsi que toutes les informations complémentaires, rendez-vous sur le site www.ensemble-fontaine-leveque.be ou contactez le 071 11 54 84.