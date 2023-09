Miguel Stennier, accusé d'avoir tué son père à Châtelet, passe devant les assises: il lui a planté une fourchette dans la carotide

À lire aussi

Selon les convives, une dispute éclate quand Miguel évoque le souvenir de son cousin, décédé cinq ans plus tôt. Il reproche à son oncle de ne pas avoir aidé son fils. L'oncle et la tante décident de partir.

Il est 19h01 quand la police de la zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes est appelée à se rendre à la Ruelle du Curé à Châtelet pour une dispute familiale. Un homme est blessé après avoir reçu un coup de fourchette, selon les premières informations. Les policiers sont sur les lieux six minutes plus tard. Un jeune homme, couché en position fœtale à l'entrée de la maison semble en état de choc, mais il n'est pas blessé. Il s'agit de Miguel Stennier.

Dans la maison, son père, Christophe, 46 ans, est inconscient. Il a perdu beaucoup de sang. Les policiers tentent de réanimer, sans succès. Son décès est officialisé à 19h38 par un médecin urgentiste.

Une instruction est ouverte au parquet de Charleroi. Le 10 août, Miguel Stennier est placé sous mandat d'arrêt et inculpé de parricide. Auditionné à deux reprises, il varie dans ses déclarations, mais celles-ci ne correspondent pas à l'exploitation des caméras de vidéosurveillance situées face à un garage de la ruelle du Curé, à gauche de l'habitation de la famille Stennier.

Le corps de Christophe Stennier fait l'objet d'une autopsie réalisée par des médecins légistes. Ces derniers constatent que les déclarations de l'inculpé et de sa mère ne correspondent pas aux constatations médico-légales. La thèse d'une chute et d'un empalement dans la lame du couteau est écartée.

Le procès est prévu pour une semaine.

Christophe était marié et avait deux enfants, un fils et une fille. "Depuis quatre ans, il était grand-père, du côté de son fils", nous expliquait un membre de la famille. "Il était agent de sécurité à la Commission européenne. C'était un homme très gentil, serviable, très posé, avec beaucoup de valeurs." Christophe était également très connu dans le milieu du taekwondo. Longtemps, jusqu’il y a un peu plus d’un an, il a été l’entraîneur du club de Roux, dans l’entité de Charleroi. Il était maître 1e dan et l’organisateur du Master Cup de Charleroi, une compétition chapeautée par la Fédération francophone de taekwondo