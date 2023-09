Recueillement et hommages à Jacques Bertrand et Jules Destrée

Ce vendredi matin c’est sous un soleil franc et chaud que s’est déroulé le traditionnel hommage à Jacques Bertrand (à la place du Bourdon) et Jules Destrée (au boulevard Audent). C’est en cortège, en musique et escorté par les géants que l’ensemble du Collège communal a parcouru le chemin entre les deux points de recueillement et d’hommage.