Le chantier dont les travaux d’un montant de 4, 2 millions d’euros est terminé et offre une toute nouvelle configuration. Le chantier comporte trois volets différents. Le premier concerne la création de la nouvelle gare des bus voulue plus moderne avec des écrans digitaux permettant d’afficher les départs de bus. Des écrans grand format sont aussi installés afin de communiquer les heures de départs des bus et des métros. Cela permet une information multimodale. D’un point vue pratique la gare se veut plus confortable pour les chauffeurs qui pourront manœuvrer sans trop de difficultés. La gare est équipée d’un quai unique avec 3 arrêts. Les voyageurs n’auront qu’à choisir le bus qui correspond à leur ligne. Les chauffeurs auront le choix entre deux entrées. L’une permettant de venir s’installer au quai d’embarquement et l’autre permet aux chauffeurs de venir se positionner à une des 5 zones de battements, de repos. À terme, ces zones seront équipées de systèmes de recharges pour les bus électriques.

Le deuxième volet concerne la modernisation de la station de métro avec l’amélioration de l’accès pour les PMR et mal voyant avec notamment l’installation de deux ascenseurs. L’entrée de la station comporte une œuvre de l’artiste Adrien Lucca.

Le troisième volet concerne lui les travaux électriques avec le remplacement du tableau général basse tension et la création d’un nouveau poste de transformation qui permettra d’alimenter les bus électriques.