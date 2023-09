Charleroi: la Ville inaugurera bientôt son premier monument pour la paix

Comme l’indique l’échevine en charge des Associations patriotiques, Alicia Monard, dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, la volonté est d’apporter une pierre significative à la compréhension de l’histoire et à la construction d’un monde pacifié.

Concrètement, une pierre de 2,5 tonnes a été installée. Elle sera inaugurée en présence d’enfants de 5e et 6e primaire de plusieurs écoles du district ouest. Au programme: une chasse aux colombes, un quizz sur la paix et un discours de la Fédération nationale des combattants, avec une surprise pour les élèves.

Le projet est né l’année passée, à la faveur d’une question sur le devoir de mémoire du conseiller PTB Thomas Lemaire. Il était apparu que Charleroi ne comptait que des monuments commémorant les guerres et leurs victimes. "Nous disposerons bientôt d’un site dédié à la paix", confirme l’échevine.

Sa visite pourra servir de point de départ ou de prolongement à des animations pédagogiques. Dans ce cadre, la Ville a entrepris, à l’initiative de son échevine, un travail de valorisation des lieux mémoriels de l’entité. Un livret en préparation rassemblera les monuments et les événements marquants qui ont façonné l’histoire des 15 communes de Charleroi pendant les périodes de guerre.

L’ouvrage se veut à la fois rigoureux et ludique avec de nombreuses anecdotes, "l’objectif étant de susciter la curiosité et d’offrir une plus large perspective. Il servira également de guide pour notre parcours de mémoire, un itinéraire soigneusement conçu autour d’une quinzaine de points d’intérêt situés dans le centre-ville. Cet itinéraire sera un moyen pour le public de s’immerger davantage dans notre histoire locale."