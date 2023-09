Les espaces publics de la ville haute officiellement inaugurés avant une grande fête populaire

Après des années de travaux et une profonde transformation, les carolos ont pu se réapproprier tous les espaces publics de la ville haute. Du boulevard Jacques Bertrand à l’esplanade du nouveau campus de Charleroi en passant par le boulevard de Waterloo, la rue Neuve et la nouvelle place Vauban tout a subi un sérieux lifting de quoi laissé ébahi celui qui n’a plus mis un pied à Charleroi depuis 5 ans.