Un jeune homme circulait dans un véhicule et, pour une cause inconnue, a dévié sur sa droite et percuté un véhicule en stationnement. Suite au choc, il s’est retrouvé sur le toit et a encore percuté une autre voiture à l’arrêt.

La voiture a été heurtée suite à la perte de contrôle. ©FVH

Les pompiers sont intervenus sur lieux car on signalait un possible début d’incendie, une ambulance ainsi que plusieurs équipes de la police locale. Malgré l’impressionnant accident on ne déplore qu’un blessé léger.