Solidarité Maroc : cet entrepreneur d’Anderlues va envoyer chaises roulantes et brancards, “je les ai récupérés dans un home, on va essayer d’aider”

Robert Fumière est entrepreneur à Anderlues, avec sa SPRL Ronamest, il “vide” régulièrement des bâtiments “pour la ferraille”. Et récemment, il a vidé une maison de repos où il a pu récupérer des chaises roulantes et des brancards. “Parfois, on se moque gentiment de moi en m’appelant Louis La Brocante, parce que je garde certaines choses qui sont en bon état dans mes entrepôts, au cas où”, dit-il. Et là, avec le terrible séisme au Maroc ayant fait plus de 2 100 morts et 2 400 blessés, le “cas où” se présente.