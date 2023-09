À Courcelles, le groupe BeOne se dote d’un espace "Al Capone": une salle secrète sur le thème de la prohibition pour le bien-être des travailleurs

Reproduction d’un ancien coffre-fort, fake de photos d’époque, bar en bois, table de poker et jeux… On se croirait plongé dans une scène du Parrain, de Francis Ford Coppola. "Nous sommes très attentifs au bien-être et au confort de notre personnel, enchaîne le directeur commercial, Pietro Vadala. Ce projet offre un lieu de détente unique aux trente techniciens, commerciaux et administratifs qui travaillent sur le site."

La salle Al Capone se prolonge sur un coin fitness. Elle est équipée des dernières technologies IT, et notamment d’écrans interactifs dissimulés dans des cadres sur les murs.

L’espace sera inauguré cette prochaine en présence de 150 invités VIP, clients, partenaires et fournisseurs. En matinée, BeOne accueillera un groupe d’une trentaine de membres du business club B4C.

Spécialisée dans le courtage et la consultance en technologies IT, BeOne Group conçoit et développe des solutions sur mesure en téléphonie fixe et mobile, internet, terminaux de paiement, logiciels de gestion, outils d’impression et de numérisation, audits informatiques et réseaux.

À ce jour, l’entreprise, qui est entrée dans une nouvelle phase de croissance, compte 2 500 clients "B to B". Cela va de centres commerciaux à des acteurs de l’industrie biotech, en passant par des artisans, des médias, des écoles, des hôtels ou même Téléaccueil Liège. "Au total, nous gérons un portefeuille de plus de 20 000 cartes SIM et périphériques."