Aux assises, une vidéo montre Miguel Stennier agressif et menaçant au moment du drame à Châtelet

Les scènes sur la voie publique ont été diffusées à l'audience. Miguel Stennier, très calme dans le box des accusés, n'était pas le même homme le 8 août 2021. Il était agressif, grossier, menaçant et criait très fort, proférant des menaces de mort, notamment à l'égard de son père, en tenant un couteau.

Lundi, lors de l'instruction d'audience, Miguel Stennier a déclaré qu'il n'avait pas voulu tuer son père, un homme avec lequel il avait des liens très forts. Pourtant, l'enquête révèle que le père et le fils avaient de nombreux sujets de discorde, notamment la drogue consommée par le fils, et que les disputes étaient fréquentes. Christophe Stennier insistait pour que son fils reprenne le chemin du travail, au lieu de fumer et de jouer aux jeux vidéo.

Son manque d'application dans son rôle de papa agaçait aussi le chef de famille. Les échanges par messages entre Miguel Stennier et la mère de son enfant prouvent qu'il était peu impliqué dans son rôle de père, contrairement à ce qu'il a déclaré lundi lors de l'instruction d'audience.

Deux jours avant les faits, l'accusé écrivait, dans un SMS envoyé à son tatoueur, qu'il ne pouvait plus voir ses parents.

A 18h33, peu avant le drame, Christophe Stennier a pris son fils en photo. Miguel semblait nerveux et avait les yeux exorbités. Il se trouvait alors autour de la table, en compagnie de ses parents, de son oncle et de sa tante.

Quelques minutes avant le drame, Miguel est filmé par une caméra de surveillance placée dans la ruelle du Curé à Châtelet. Il se dispute verbalement avec son oncle Roberto, lequel prend la fuite avec son épouse. Miguel tient des propos menaçants à l'égard de son oncle. Sa mère lui demande, en criant, de rentrer chez eux. Miguel n'obéit pas et annonce qu'il reviendra "dans une demi-heure buter ce fils de?" On comprend qu'il ne parle pas de son oncle, mais de son père. La circonstance aggravante de préméditation n'a pas été retenue par l'accusation.

Sa maman appelle le 101 et demande d'envoyer la police. Miguel revient et rentre dans la maison. On entend une bagarre, des cris, mais cette partie de la scène, qui se déroule dans la maison, n'est pas filmée.

On entend Miguel crier alors que sa maman raconte aux services de secours que son mari a reçu un coup de couteau entre le cou et l'épaule, qu'il est inconscient et qu'il ne respire plus. Quelques secondes plus tard, l'accusé frappe de toutes ses forces dans la boîte-aux-lettres et crie. Il raconte à un témoin qu'il a "buté" son père.

Quand la police arrive, il est couché devant la maison. Les policiers le maîtrisent. Il crie, il pleure et il est toujours aussi menaçant. Les policiers tentent de le calmer, sa mère aussi, laquelle parle d'un accident et pas d'un acte volontaire.

La thèse accidentelle est présentée par Miguel Stennier dans ses premières déclarations, mais cette thèse est démontée par l'examen médico-légal. Christophe Stennier n'a pas pu s'empaler dans le couteau en chutant, comme l'ont raconté son fils et sa femme. L'audition du médecin légiste est attendue dans la journée.