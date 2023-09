Charleroi: choc des générations en musique, La Ruche accueille "Mozart vs Mozart", le spectacle de la famille Gillis, ce dimanche 17 septembre

Juliette, comment est-ce qu’on entre dans la peau de Mozart ?

Je n’ai pas eu trop de mal à endosser le rôle, ce personnage de Wolfgang Amadeus est très énergique, présent partout, sans sa langue dans sa poche, c’est un peu moi dans la vraie vie.

C’est vrai que ce spectacle est né à cause de la crise sanitaire et des confinements ?

Oui et non, c’est un spectacle que papa et l’un de ses amis avaient déjà créé et monté avant. Mais pendant le premier confinement, nous avions un rendez-vous chaque dimanche sur les réseaux sociaux, avec des prestations musicales et autres. Pendant le deuxième confinement, on s’ennuyait et donc on a décidé de remonter Mozart vs Mozart, en famille.

Et vous revenez justement d’Avignon, où le spectacle a été montré, cet été ?

Oui, c’était même déjà la deuxième fois, nous avons fait Avignon en 2022 et en 2023. Et je pense bien que nous y représenterons Mozart vs Mozart aussi en 2024. C’est toujours un plaisir de jouer à Avignon et je sais que ça peut permettre à papa de boucler des nouvelles dates ailleurs.

Ça sera justement le cas, à Charleroi, ce dimanche 17 septembre. Est-ce que vous connaissez bien la ville et son esprit ?

Pour moi, ça sera la première fois que je jouerai à Charleroi. Mais oui, je sais que mes frères et mon papa sont déjà venus. Je pense que c’est d’ailleurs dans la salle de La Ruche théâtre qu’ils ont passé un de leurs examens de musique. En tout cas, nous connaissons l’esprit carolo et nous l’aimons et nous avons hâte.

Bref, en quelques mots, qu’est-ce que le public peut attendre de cette pièce ?

Beaucoup de rires et d’amusement, avant tout. C’est un spectacle d’humour musical, dans lequel on revisite le répertoire de Mozart. Je dirais qu’il y a 50% de textes et 50% de musiques. Mais c’est avant tout un show cocasse, pour tous les publics, à partir de 7 ans, même pour ceux qui n’aiment pas Mozart.

Mozart vs Mozart, de Christophe Gillis et Bernard Vancraeynest, avec la famille Gillis dans les rôles principaux, c’est à La Ruche, avenue Meurée, à Marcinelle, ce dimanche 17 septembre, à 16 heures. PAF à 17€ (et tarifs réduits), réservations via www.laruchetheatre.be.