"Elle a été violée de ses 7 à ses 14 ans, plusieurs fois par semaine, un peu partout dans la maison": acquitté au bénéfice du doute

Le 20 septembre 2021, la jeune fille répète son calvaire à la psychologue et, deux semaines plus tard, une plainte est officiellement déposée à la police par la maman.

Une lettre remplie de confidences

Pour témoigner de son calvaire, la jeune fille décide d’écrire une lettre à sa mère. "Ça fait plusieurs années que je vis un calvaire. J’ai vécu des choses qu’un enfant ne doit pas vivre.", écrit notamment Céline. Patrice, son beau-père de l’époque, est désigné comme étant l’agresseur. "Elle a été violée de ses 7 à ses 14 ans. Cela a eu lieu plusieurs fois par semaine, un peu partout dans la maison. La maman était absente quand le prévenu sévissait.", rapportait la substitute Pied, convaincue de la culpabilité de Patrice qui a évolué dans son comportement déviant en passant des “à dada” sur ses parties intimes aux relations sexuelles.

Face à la justice, en juin dernier, Patrice clamait son innocence et ne comprenait pas pourquoi de telles accusations étaient formulées à son encontre. Comme plaidé par Me Donatangelo, le prévenu a été acquitté au bénéfice du doute, cette semaine. "Les éléments du dossier ne sont pas suffisamment univoques et concordants pour enlever le doute existant."