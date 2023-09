Il a tué sa mère et son frère à Marchienne-au-Pont : une expertise mentale sollicitée pour Alexandre, inculpé et placé sous mandat d’arrêt

Ce dimanche, vers 17 h 40, les services de secours et la police sont intervenus au numéro 20 de rue de Forêt à Marchienne-au-Pont (Charleroi). Sur place, au rez-de-chaussée, le père de famille a été découvert ensanglanté. Directement, ce dernier a averti la police et les secours de la possible présence de deux corps sans vie au grenier. À l’endroit cité, la maman de 50 ans et le jeune frère de 17 ont été découverts dans une pièce remplie de sang. “Il semblerait que le suspect s’en est pris à ces deux victimes au couteau”, confirmait le parquet de Charleroi lundi lors d’une conférence de presse.