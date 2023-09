Miguel Stennier disait qu'il n'avait pas fait exprès: les médecins légistes écartent la thèse d'un empalement accidentel

Une plaie de deux centimètres a été relevée sur le corps de la victime, entre l'épaule et le cou. La trajectoire de la lame est d'arrière en avant, du haut vers le bas, d'une profondeur d'une dizaine de centimètres, compatible avec le couteau à steak retrouvé sur place. L'auteur a dû employer une certaine force pour faire entrer la lame, entravée par une partie osseuse.

Le coup de couteau a provoqué une lésion de l'artère sous clavière droite. Le lobe supérieur du poumon droit a également été traversé par la lame. Le sang s'est écoulé en dehors du corps, mais aussi dans la cage thoracique. Le choc hémorragique a provoqué la mort de Christophe Stennier.

Cet examen médico-légal contredit la thèse accidentelle. "Selon cette thèse, la trajectoire aurait été d'avant vers l'arrière", répond un médecin légiste. Selon les légistes, cette trajectoire n'est pas compatible avec un empalement "pour des raisons anatomiques". Et de conclure: "c'est classique d'une main qui vient d'en haut".

L'examen révèle aussi que Christophe Stennier était bien plus grand et plus imposant physiquement que son fils.

L'examen toxicologique révèle que père et fils avaient bu de l'alcool. Le fils avait consommé du cannabis en plus.

Le couteau à steak est bien l'arme du crime, selon l'expertise génétique. L'ADN de l'accusé se trouve sur le manche et celui de son père sur la lame.

Enfin, l'examen mental confirme que l'accusé est responsable de ses actes.

Le procès reprendra mardi avec les auditions des témoins des faits.