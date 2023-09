Végétalisation: Charleroi anticipe les "îlots de chaleur"

À la demande du chef de groupe MR du conseil communal Nicolas Tzanetatos, l’échevin des Bâtiments Xavier Desgain et le bourgmestre de Charleroi viennent de dresser un état des lieux de leurs politiques. "Pour ce qui touche à la végétalisation des toitures, peu de réalisations ont été engagées", selon Paul Magnette. Dans sa réponse, il rappelle que si les toitures vertes améliorent l’isolation, la gestion des eaux pluviales, la qualité de l’air et la biodiversité, elles présentent le désavantage de leur coût, imposent un entretien régulier et la présence d’infrastructures plus résistantes aux charges, compte tenu de leur poids. "Dans le cadre des différents projets de rénovation de bâtiments que nous menons, nous posons chaque fois la question de la pertinence d’installer de telles toitures. En prenant un peu de recul sur les dossiers menés jusqu’ici, nous faisons le constat que la capacité des structures portantes des toitures est systématiquement un point bloquant. Les surinvestissements et contraintes techniques qu’impose leur transformation nous ont amené à limiter le nombre de projets. Quelques chantiers pilote sont toutefois en cours dont celui du « cinq », l’extension du centre culturel régional l’Eden."

À côté des toitures, la ville de Charleroi mène des actions concrètes de végétalisation de l’espace public : quelque 400 arbres ont été plantés dans le cadre de la rénovation urbaine de la ville haute. "Sur tout le territoire, nous soutenons l’extension des espaces verts : aménagement de squares, places, voiries, parkings, cimetières ou encore cours d’écoles."

Le bourgmestre ne renonce pas à la création de toitures végétales. Il s’est promis à la mettre à l’étude sur les futurs projets de construction.