Écoles incendiées à Charleroi: dans la zone de police voisine, on est "prêts à intervenir", même en l’absence de directives officielles

Si aucune demande particulière n’a été émise par l’état-major, on reste alerte au moindre fait. “Nous ne pouvons pas ignorer une actualité de ce genre. Bien que nous n’ayons pas reçu de consignes particulières nous sommes en alerte et prompt à intervenir à proximité des écoles de la zone. Pour l’instant nous ne savons pas s’il s’agit d’un groupe structuré anti EVRAS ou à de simples individus. Nous n’avons pas ici de menaces particulières. Nous veillons à de qui se passe notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons une attention particulière pour ce qui pourrait être une menace. Nous n’avons pas reçu non plus de mise en alerte de l’OCAM. ” (NdlR Organe de Coordination pour l’Analyse de la Mena). Cet organe traite l’ensemble des informations et renseignements pertinents sur le terrorisme, l’extrémisme et la radicalisation problématique. L’OCAM établit des liens afin de s’atteler aux problèmes sociétaux avant qu’ils ne se transforment en problèmes de sécurité.

