Ecolo va interpeller la ministre suite à quatre écoles incendiées à Charleroi: "l’État a pour mission de protéger ces lieux d’apprentissage"

Alors que le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette a vivement condamné ces actes "barbares d'une grande lâcheté", et a souhaité que les coupables soient attrapés et punis sévèrement, la ministre de l'Education n'a pas souhaité réagir à nos sollicitations.

Elle sera de toute façon interpellée par Ecolo (et probablement des députés d'autres partis) lors de la prochaine session parlementaire : "La Fédération Wallonie Bruxelles, et plus largement l’État, a pour mission de protéger ces lieux d’apprentissage. Il est primordial que la Ministre puisse nous rassurer sur les mesures de sécurité qu’elle compte mettre en place pour protéger nos écoles et nos enfants en lien avec le fédéral. Aujourd’hui, c’est à Charleroi que la violence s’exprime douloureusement. Au vu de la charge émotive liée à la mise en œuvre du programme EVRAS et aux divisions qu'il suscite , la Ministre de l'Education doit amplifier l'information au sujet de cette réforme pour éviter un embrasement. Résolument, l’Ecole est un lieu de défense des plus fragiles, un vecteur d’émancipation, une communauté où la bienveillance, l’esprit critique et la cohésion doivent être au centre de l’attention", détaille le député wallon Christophe Clersy, indiquant que ses pensées vont "aux enfants, leurs parents et le corps enseignant qui ce matin se trouvent choqués, dans la tristesse et démunis, de se voir ainsi attaqués sur leur lieu de vie et d’apprentissage."

Une demande similaire sera faite par Ecolo au ministre de l'Intérieur, au niveau fédéral, par sa collègue Laurence Hennuy.

Sur le fond, Ecolo plaide pour un renforcement des mesures d’accompagnement pédagogique au programme EVRAS: "nous constations que l’Evras provoque de fortes réactions dans certains espaces de notre société. Au vu de ce passage à l’acte des réactions conservatrices, ECOLO souhaite que la Ministre de l’enseignement puisse rapidement se rendre sur le terrain pour marquer son soutien aux victimes et pour raviver le travail pédagogique et d’ouverture à une société plus cohésive."