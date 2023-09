Enseignants et élèves choqués après 4 incendies criminels dans des écoles de Charleroi: que va-t-il arriver aux enfants sans classe de cours?

L'école du Nord à Charleroi a été touchée par un incendie. ©Ngom

Suite au sinistre, le bourgmestre Paul Magnette s’est exprimé avec force afin de condamner “un acte barbare et lâche.” La police judiciaire a été saisie de l’enquête et des mesures sont prises afin de sécuriser les écoles de Charleroi.

L'école des Petits Loups a été touchée également par un incendie durant la nuit de mardi à mercredi. ©Ngom

Du côté de l’échevinat de l’Enseignement de Julie Patte on réagit également et on adopte des mesures quant à l’encadrement psychologique des enseignants et des élèves des établissements touchés par les incendies. Lors d’une première prise de parole, l’échevine se disait choquée par les actes commis. “Nous sommes tous abasourdis de ce qui s’est passé dans nos écoles. Nous sommes tous KO face à des événements d’une telle violence. Les élèves sont dans l’incompréhension totale de ce qui s’est passé. Nous sommes choqués et en colère. Nous avons pris des mesures organisationnelles en urgences. Les parents ont été informés. Seule l’école de la Petite Cheveniève a poursuivi les activités. Dans les autres il faut adapter soit avec des systèmes de garderies soit dans des écoles situées à proximité. On prépare la suite. Chaque parent sera contacté individuellement. Les dégâts sont imités, il s’agit surtout d’opérations de nettoyages. les assureurs ont été contactés. Pour ce qui est de l’école de Marcinelle Hublinbu, nous étudions la possibilité de nous déplacer au centre de délassement de Marcinelle."

L'école de la petite Cheneviève a été le moins touchée. ©Ngom

Outre les aspects pratiques et organisationnels, il faut également s’occuper de la gestion de l’aspect psychologique de la situation. “Il faut savoir que tout le monde est très marqué. Nous avons proposé aux équipes éducatives de faire appel aux équipes mobiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et cela a été aussi fait pour les enfants. Nous devons trouver les moyens de faire passer le juste message quant aux événements qui viennent de se produire. L’impact pour des enfants est grand de découvrir leur école ainsi incendiée. C’est un lieu et tellement important pour eux. C’est un endroit où on doit se sentir bien et en sécurité. Imaginer quatre écoles de moins est impossible. Il faut aussi penser aux concierges de l’école de Charleroi Nord qui auraient pu perdre la vie dans l’incendie. Nous prenons toutes les mesures pour les reloger.”

L'école de Marcinelle Hublinbu a subi le plus de dommages. ©Ngom