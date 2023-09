Incivilités à Charleroi : hausse du nombre de constats et de PV

Paul Magnette livre aussi les tendances de 2023 qui confirment une hausse du nombre de sanctions. “Depuis janvier, près de 1200 plaintes ont déjà fait l’objet d’un traitement”, indique-t-il, “dont 95 % pour des abandons de déchets (sortie anticipée de sacs poubelles ou dépôts clandestins)”. Il souligne que ce chiffre n’inclut pas le travail de la police ni des fonctionnaires sanctionnateurs extérieurs.

Par comparaison, on en était à 643 dossiers pour 2022. Mais à 1059 l’année précédente, 822 en 2020 et 621 en 2019. Ce qui explique la diminution entre 2021 et 2022, c’est selon lui la réorganisation du service. “Pour améliorer l’efficacité opérationnelle, la direction de la coordination de la sécurité a repris en son sein en juillet 2022 les services de police administrative et de sanction administrative ainsi que ceux en charge des constats d’incivilités.” Objectif : mieux définir les stratégies, identifier les lieux et périmètres problématiques, nouer des contacts avec des intervenants du secteur de la propreté en vue d’augmenter l’efficience du travail de terrain et la cohérence des procédures. Et en définitive, lutter contre le sentiment d’impunité.

Le bourgmestre insiste : la volonté est non seulement de délivrer davantage de PV et de comptes rendus administratifs, mais surtout de les faire aboutir à de réelles sanctions, financières ou alternatives. De ce point de vue, les choses semblent bien parties. Il faudra patienter jusqu’à la fin de l’année pour savoir si c’est confirmé.

En janvier dernier, le bourgmestre avait fait le point sur le rendement financier des droits à recette créés. Ainsi les 819 dossiers instruits l’année dernière avaient représenté un total de 154 725 euros. Cela équivalait à près de 13 000 euros d’amendes par mois. Quant au médiateur des sanctions administratives, il avait été saisi de 120 dossiers sur la même période. Soit 120 citoyens qui se sont vus proposer une médiation plutôt qu’une amende.