À Goutroux, la Sambrienne rénove 95 logements et accompagne les familles

“Et comme sur l’ensemble des chantiers de notre plan de rénovation, ce confort énergétique et thermique s’accompagne d’un meilleur confort au quotidien pour les habitants”, explique Fabrice Jacqmin, directeur immobilier de La Sambrienne. “Pour l’intérieur, on a travaillé au cas par cas, pour coller au plus proche de chaque logement et des habitudes des locataires. Dans certains, nous avons revu l’égouttage, le remplacement de citerne pluviale, … ” Il est à noter également l’amélioration des sanitaires, le placement de chaudières ou de ventilations mécaniques.

“Ces logements avaient besoin de rénovation. Grâce à ces travaux, et aux 7 087 414 euros TVAC investis, ils seront performants, agréables et volontairement modernisés. ”, complète Maxime Felon, président du CA. “La Sambrienne prend à cœur son double rôle : offrir à nos locataires un logement sain et digne, et être un des moteurs de la transition écologique du bâti carolo. Le logement public peut être un exemple et montrer qu’on peut réduire notre consommation d’énergie, notre impact environnemental. C’est un impératif, une responsabilité à laquelle La Sambrienne est attachée. ”

Des locataires accompagnés durant les travaux

Les travaux se réalisant en site occupé, il a fallu organiser le chantier afin de causer le moins de nuisances aux locataires. “Pour cela, nous avons mis en place un véritable accompagnement technico-social”, explique Fabrice Jacqmin. “Notre conducteur de chantier a travaillé en binôme avec une référente sociale désignée spécialement au sein de notre direction immobilière. Son expertise sociale combinée à notre connaissance technique a permis aux locataires d’être acteurs du chantier. ”

Au préalable, il a fallu s’entretenir avec les occupants “Nous avons donc travaillé avec les locataires autour de l’acceptation de ces travaux, mettant en valeur les avantages attendus. Nous avons aussi parfois dû rassurer, accompagner… et souvent répondre aux questions bien légitimes que ces familles se posaient, ” poursuit Fabrice Jacqmin.

Satisfaits de cette méthodologie, les responsables de la société de logements publics sont confiants pour la suite. La Sambrienne est en effet au démarrage d’un plan de rénovation de plus de 170 millions d’euros, prévoyant d’améliorer plus d’un quart de son parc de logement.