Anna, en home, reçoit une dose d'anti-psychotiques "neuf fois supérieure" à la normale: Martine nie être la responsable de l’erreur médicale

De l’Omeprazole, pour son estomac

Une prise de sang plus tard, la cause de la dégradation de l’état de santé d’Anna est connue : la prise de sang effectuée sur cette dernière confirme la présence d’une dose de Risperdal (anti-psychotique) neuf fois supérieure à la dose que l’on injecte pour la première fois à une personne. Le traitement d’Anna prévoyait une seule injection d’un médicament. En réalité, cette dernière a subi deux injections dans la sonde, dont une de Risperdal qui n’était pas prévue.

Suspectée d’avoir volontairement administré cette substance pouvant altérer gravement l’état de santé d’une personne, Martine - l'infirmière - se considère “non-coupable” de cette prévention. Cette dernière jure avoir uniquement administré de l’Omeprazole pour l’estomac d’Anna.

Pourtant, le 24 avril 2017, lors d’une réunion au sein du home Les Jours Heureux à Lodelinsart, la prévenue avait admis son erreur et confirmé ne pas avoir vérifié la feuille de soins de la patiente. Martine rétorque au tribunal en expliquant ne pas avoir eu le temps de vérifier toutes les feuilles de soins à cause de la “charge de travail” de l’époque.

Le 1er août 2018, Anna est malheureusement décédée des suites de sa maladie - sans aucun lien avec cette administration de Risperdal.

Empoisonnée par la prévenue?

Du côté de la partie civile, on est convaincu que c’est bien Martine qui a “empoisonné” Anna. “Elle a admis s’être trompée en réunion. L’erreur est humaine, et ça, je peux l’entendre. Mais aujourd’hui, elle conteste. Quelle est la crédibilité à accorder à la prévenue ? L’objectif de la fille d’Anna est de comprendre ce qu’il s’est passé et de savoir quelle sera la décision judiciaire rendue dans ce dossier”, précise Me Bastianelli. Pas certain que cette dernière obtienne des réponses à ses questions…

Le parquet, via le substitut Vervaeren, a épinglé le comportement de Martine dans son travail, mais aussi face au tribunal correctionnel. “Charge de travail et Omeprazole, c’est ce que j’ai entendu aujourd’hui comme réponse aux questions posées. C’est sa ligne de défense. Mais dans le dossier, tous les collègues sont à peu près unanimes en disant de la prévenue qu’elle donnait l’impression de ne pas avoir envie d’être là et qu’elle était désagréable. À plusieurs reprises, des manquements au sujet des médicaments donnés aux patients ont été soulevés et à chaque fois elle trouvait un justificatif. C’est l’ensemble du personnel qui dit ça, même le directeur. Moins elle en fait, mieux c’est. Ce médicament sert à calmer les gens. Même le fait d’avoir mis un lange à la victime veut tout dire par rapport à la logique de la prévenue. Elle voulait être tranquille, ne pas être emmerdée”, lance le substitut.

Une peine de 4 ans de prison est requise, sans s’opposer à un sursis compte tenu de l’ancienneté des faits.

"Pas la conscience ni la volonté d’intenter"

Me Guchez, à la défense, a longuement insisté sur deux critères importants. “Il faut avoir conscience et la volonté d’intenter à la santé. Deux questions se posent : a-t-elle administré du Risperdal et si oui, a-t-elle voulu intenter à la santé de la victime ? La dose découverte dans le sang est une dose thérapeutique normale de manière générale. Si elle avait eu l’intention d’intenter à la santé de la victime, alors on n’aurait pas injecté de dose normale.”

Un acquittement est sollicité par l’avocat. Jugement le 11 octobre.