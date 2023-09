Charleroi: le week-end d'ouverture de l'Ancre, c'est ce samedi 16 et ce dimanche 17 septembre

Samedi 16 septembre, les visiteurs seront attendus dès 17 heures, à la rue de Montigny, à l’ombre du ring R9 et du bâtiment de la piscine Hélios, dans l’espace bar du théâtre, dans sa salle et dans ses jardins. Un DJ set de DJane D’Arc donnera le ton, de 17 h 30 à 19 h 30, avant le traditionnel "speed-dating" au cours duquel les artistes présents dévoileront leurs spectacles dans les grandes lignes. L’ambiance musicale emportera le reste de la soirée, avec des prestations de Globul et de DJ Marhu ; ce dernier sera en mode "boiler room", le DJ au centre de la pièce et la foule qui danse tout autour de lui.

Les plus motivés reviendront dimanche 17 septembre, dès 14 heures. Ce sera aussi un moment plus calme, à destination des familles. De nombreuses animations, dont un château gonflable, garderont les enfants, dès 5 ans, occupés, pendant que les parents se plongeront dans la présentation de la nouvelle saison. Le "speed-dating" des artistes sera proposé à 15 heures, avant une prestation de la fanfare Nerds et des DJ sets de Bernard Peur et Rémon jr.

Bar à cocktails et foodtruck seront accessibles toute la journée. Ce dimanche, surtout, commencera, sur le coup de 14 heures, par l’inauguration officielle de la fresque du graffeur Adhoc. "C’est pour marquer le coup, conclut Noémi Haelterman. Cette fresque va préparer les riverains aux grands travaux qui nous attendent et, en s’étalant sur les façades de tous les bâtiments concernés, elle permet aussi aux passants de visualiser la taille du chantier".