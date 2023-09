Charleroi: voici les principaux spectacles de l'Ancre pour cette première partie de la nouvelle saison

Le Grand Feu, qui en est à plus de 75 représentations, sera au menu en cette fin septembre (lire par ailleurs). L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor), de la compagnie Eranova, de et avec Grégory Carnoli et Hervé Guérrisi sera proposé au Foyer Culturel de Montigny-le-Tilleul, rue Wilmet, du 16 au 26 janvier 2024, à 20 h 30, 19 heures les mercredis et samedis. L.U.C.A., récompensée comme meilleure mise en scène aux Prix Maeterlinck 2019, en est déjà à plus de 200 représentations. Un Homme Debout, de Jean-Marc Mahy et Jean-Michel Van den Eeyden, proposera ses toutes dernières dates en Belgique du 12 au 16 décembre prochains. Reconnu d’utilité publique par le ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce récit ancré dans la réalité de Jean-Marc Mahy qui a connu, jeune, trois années d’isolement total en prison, a déjà été présenté plus de 300 fois et a même été adapté en anglais.

Pour ses créations et nouveautés de la saison, l’Ancre démarrera fort, ces 22 et 23 septembre, en coprésentant, avec le PBA, dans la grande salle du Palais, La Vie Est Une Fête, la nouvelle proposition déjantée de la compagnie Les Chiens de Navarre. Suivra, à l’Ancre, du 18 au 20 octobre, Heimweh/Mal du pays, une création collective menée par Gabriel Sarti et qui évoque, par l’absurde, les limites de l’attachement à la nation.

Jean-Michel Van den Eeyden le rappelle à juste titre: "En théâtre de création, il est obligatoire de prendre des risques et de tenter des expériences inattendues". Ce sera le cas avec Duo En Vitrine, une performance importée du Québec, présentée pour la première fois en Belgique, du 26 au 28 octobre. Dans diverses vitrines abandonnées du centre-ville, les comédiennes et comédiens vont, par tranches de 20 minutes, pendant les après-midi, incarner des histoires d’amour récoltées auprès de témoignages d’habitantes et d’habitants de Charleroi.

L’Ancre passera ensuite beaucoup plus en mode revendicatif. "Nous allons prendre part une nouvelle fois aux activités du collectif Femmes de Mars mais les questions féminines et féministes percoleront également dans plusieurs autres spectacles", épingle le directeur. Du 14 au 16 novembre, PUISSANT.E.S explorera la colère de l’adolescence ; du 21 au 25 novembre, Kevin va prouver l’impact que peut avoir le prénom d’un élève dans la manière dont l’enseignant va envisager l’adolescent ; RAGE, d’Émilienne Flagothier, va tirer à boulets rouges sur le sexisme ordinaire et banalisé. "Nous accompagnons chaque représentation de RAGE d’un moment de rencontre car l’appel à la violence peut en être mal perçu par certains". précise Jean-Michel Van den Eeyden.

En 2024, l’Ancre proposera également quelques grands moments, dont des revisites de Molière et de Shakespeare. D’ici là, toutes les réservations s’effectuent au 071/31 40 79 et via www.ancre.be.

L'Ancre attend son nouveau contrat-programme avant de penser à la saison 2024-2025

C’est, du moins le veut le dicton, juste avant l’aube qu’il fait le plus sombre. Le directeur de l’Ancre, théâtre royal, ne cache pas naviguer dans un certain brouillard depuis trop longtemps: "Nous sommes forcés à la patience mais pour le moment, en ce qui concerne nos grands travaux de transformation, plus aucune nouvelle ne nous parvient de nouveau. Le début de la démolition était prévu en septembre 2024, c’est une échéance, pour ce que nous en savons, qui est reportée à janvier 2025. D’ici à ce que l’on en vienne à septembre 2025, qui sait…"

La mouture finale du projet architectural avait été officiellement présentée en avril dernier, avec un calendrier réaliste et un budget établi à 14, 493 millions d’euros. La seule certitude, pour le moment, c’est que la saison prochaine, l’exercice 2024-2025, l’Ancre devra la vivre en itinérance. Ce qui n’est pas pour rassurer Jean-Michel Van den Eeyden: "La question, c’est où poserons-nous notre chapiteau pendant les mois d’hiver ? Nous allons être tributaires de nos partenaires. Si tout se déroule comme espéré, nous aurons accès à la salle du Hangar du PBA, mais ce n’est pas encore confirmé".

La grande inconnue reste, forcément, de nature financière: le nouveau contrat-programme de l’Ancre, et donc la hauteur exacte de son financement, se trouve actuellement dans les tuyaux de l’administration, suscitant toutes les craintes face à l’incertitude: "Nous sommes financés à 90% par la Fédération Wallonie-Bruxelles, décortique le directeur. Mais 70% de l’enveloppe de la Fédération part à Bruxelles pour 30% dédiés aux opérateurs wallons. Et aucune aide exceptionnelle n’est prévue pour notre période d’itinérance, alors que le coût de celle-ci est estimé à 200 000 €". C’est en vivant, au début de l’été, au sein du BAD festival, à Lodelinsart, que l’équipe du théâtre a découvert les contraintes et les coûts inattendus de la vie sous chapiteau: "Nous avons appris à gérer un chapiteau, nous avons, en fait, carrément appris un tout nouveau métier". C’est donc acquis: le contrat-programme, qui doit montrer le bout de sa nouvelle mouture en novembre, sera déterminant. "C’est en novembre que nous saurons où aller et comment nous en sortir. Si le financement ne suit pas, notre saison 2024-2025 devra être totalement repensée à la baisse", conclut Jean-Michel Van den Eeyden.