Il a tué son père d'un coup de fourchette après une violente dispute: Miguel Stennier condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour parricide

Le 8 août 2021, une dispute éclate chez les Stennier, une famille qui habite Ruelle du Curé à Châtelet. Le fils, Miguel Stennier, sous influence d'alcool et de cannabis, est extrêmement nerveux. Il s'emporte contre son oncle et sa tante, lors d'un apéritif familial, les accusant de ne pas avoir aidé leur fils décédé par overdose.

Christophe Stennier demande à son fils de se taire, Miguel refuse et bombe le torse. Les deux hommes en viennent aux mains. L'oncle s'en mêle, frappe Miguel avant de prendre la fuite avec son épouse.

Miguel les suit dans la rue, il crie, profère des menaces de mort. La scène est filmée. L'oncle et la tante sont dans leur voiture. Miguel frappe la carrosserie, s'en prend à sa tante. Il rentre ensuite chez lui, en criant.

Il entre dans la maison de ses parents, alors que sa mère est en conversation téléphonique avec le 101. On entend des cris. Elle ordonne à son fils et son mari d'arrêter de se battre. Et puis, elle crie qu'il y a du sang. Son mari est terrassé d'un coup de couteau porté entre la clavicule et le cou.

Miguel sort de la maison, il crie, pleure, déclare à des passants qu'il a "planté" son père. Il se couche en position fœtale devant la maison. Il se trouve dans cette position quand la police arrive. Quand on lui annonce la mort de son père, il est en état de choc.

Le jury n'a pas retenu la thèse accidentelle présentée par la défense. Christophe Stennier ne s'est pas empalé dans le couteau tenu par son fils, en essayant de le plaquer au sol.

Miguel Stennier a bien eu l'intention de tuer son père. Les jurés ont retenu les déclarations des témoins et la vidéo des faits, qui ont eu lieu sur la voie publique. Miguel Stennier était énervé, agressif et menaçant à l'égard de son oncle et ses parents. Ils estiment qu'il disposait assez de temps pour se débarrasser du couteau comme sa mère lui avait demandé.

Les jurés ont suivi l'avis des médecins légistes, lesquels avaient estimé que la thèse accidentelle ne correspondait pas à la trajectoire de la lame. Ils n'ont eu aucun doute sur la volonté de tuer compte tenu de la nature de l'arme et de la zone visée.

Mercredi, l'avocat général a requis une peine de quinze années de réclusion criminelle, alors que la défense a plaidé un sursis probatoire sur une peine maximale de cinq ans. Compte tenu de la longueur de la peine, le sursis n'est pas octroyé.

L'accusé a bénéficié de circonstances atténuantes : son jeune âge, l'absence d'antécédent judiciaire, ses regrets immédiats et sincères et les possibilités apparentes de réinsertion sociale.