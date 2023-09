"Je ne pensais pas être la suivante sur la liste": une cinquième école brûlée à Charleroi, la directrice est bouleversée

Suite aux événements, la directrice a déjà pris contact avec le centre PMS pour une assistance psychologique. “Nous avons déjà discuté avec les enfants ce matin. Nous allons probablement débloquer une cellule psychologique avec le centre PMS et l’équipe mobile pour la fédération Wallonie-Bruxelles.”

La directrice ne peut cacher l’impact, le choc que cet incendie a provoqué. “Je suis arrivée ce matin et j’étais choquée. J’ai vu les dégâts dans mon école. Je ne pensais pas être la suivante sur la liste. C’était déjà un choc ce qui s’est passé dans les quatre autres écoles de la région de Charleroi et découvrir le lendemain matin que c’est la sienne. ”

Même si aucun tag anti EVRAS n’a été découvert sur les murs de l’école ou à proximité de l’établissement et que les sources judiciaires restent prudentes quant à l’attribution à quiconque de cet acte criminel, pour la directrice cela ne fait aucun doute. Interrogée sur le lien avec EVRAS elle répond. “Certainement, en tout cas c’est le même processus. On retrouve des choses cassées et des traces de liquides inflammables. La police n’exclue pas cette piste. Je n’étais pas là cette nuit pour recueillir les propos de la police mais en tout cas l’enquête se poursuit. ”

À la différence des quatre écoles incendiées dans la nuit de mardi à mercredi. L’établissement de Monceau n’est pas de l’enseignement Officiel mais du Libre.

Pour le parquet, il n'y a pas de lien établi pour l'instant du fait qu'il n'y a pas de tag et qu'il ne s'agisse pas d'une école communale mais l'enquête devra le déterminer.