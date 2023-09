Projet agrivoltaïque à Presles: feu vert de la Région… et nouveau recours de la commune!

Le dossier remonte à près d’un an. La demande de permis unique avait alors suscité des oppositions de la part de citoyens. La commune avait embrayé en remettant un avis défavorable. Le collège communal avait notamment fait valoir la disqualification d’une zone agricole, estimant le bâti et les sols artificialisés plus adéquats pour ce type de projet, d’autant qu’une circulaire du ministre Borsus préconise de ne pas convertir des terres agricoles en champs agrivoltaïques. Présence d’un couloir écologique, impact paysager, axe de ruissellement important et erreurs relatives à la pollution des sols complétaient l’argumentation communale.

La direction du développement durable et la cellule Giser (Gestion intégrée sol, érosion, ruissellement) de la Wallonie avaient aussi remis un avis négatif. Ce qui a incité les deux fonctionnaires à demander à Sambre Agri Énergie des modifications au plan initial. Dans la foulée, une nouvelle enquête publique avait été organisée, au printemps dernier.

Malgré les réclamations et l’avis à nouveau négatif du collège, l’autorité a néanmoins délivré le permis. Pour elle, selon le Code du développement territorial, la fonction nourricière d’une terre agricole n’est qu’un aspect parmi d’autres et la circulaire ministérielle n’a pas de caractère contraignant.

Des modifications ont aussi été apportées au plan environnemental. Seule la cellule Giser avait modifié son avis en "favorable conditionnel". Pour sa part, le fonctionnaire technique estime notamment que le projet ne réduit pas la capacité de pâturage, que la création d’une prairie permettra une meilleure infiltration des eaux, que le projet est réversible qu’il apporte plus de bénéfices que de nuisances au plan environnemental.

Pas de quoi infléchir la position du collège qui a jusqu’au 26 septembre pour introduire un recours. Ce qu’elle a décidé de faire dès ce lundi.