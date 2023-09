Charleroi Nord va envoyer deux nouvelles équipes aux championnats de billard

Quand Mathieu Dechamps a repris aidé par Véronique, sa maman, le café "Le Grand Canyon" sur la place Michel Levie à Charleroi Nord, il est devenu le seul établissement horeca sur place. Et le café contenait un billard à bouchons. Un plus un faisant deux, Mathieu a voulu relancer cette discipline sportive. Et ça a marché: à peine un an après l'ouverture de son café, deux équipes se lancent en championnat. Les Phoenix et les Vikings sont désormais officiellement inscrites au BAB Namur.