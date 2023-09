Il frappe son ex, l'enferme et la harcèle: Jérémy absent du tribunal pour ce "dossier très inquiétant", il écopera d'une peine de prison par défaut

Entre septembre 2019 et septembre 2021, l’homme a asséné une gifle à sa compagne de l’époque, qu’il a aussi enfermée au domicile conjugal durant une heure. Il l’a avoué en audition.

Le 22 octobre 2021, l’ex-compagne de Jérémy a déposé plainte. "Elle explique que depuis le 2 septembre, elle a mis fin à la relation, car il était insupportable et odieux avec elle. Mais depuis la rupture, ça ne va pas du tout. Il la harcèle, lui envoie plusieurs SMS par jour", explique le substitut Brichet en guise de contexte.

Jérémy suit même son ex-compagne, en rue. "Elle est suivie sur la voie publique jusqu’à son domicile et il tente par tous les moyens d’entrer en contact avec elle. Il est bloqué sur les réseaux sociaux, mais il crée de nouveaux comptes et il appelle aussi avec des numéros de membre de sa famille", ajoute Me Ciccarone, partie civile.

Le 23 mars 2022, le summum a été atteint lorsque Jérémy a adopté un comportement dangereux sur la route pour bloquer la conduite de la victime. Pour le parquet, le dossier est "très inquiétant". Et l’absence de Jérémy ce jeudi matin ne rassure guère.

Pour "attirer l’attention du prévenu", deux ans de prison sont requis, ainsi qu’une déchéance du permis de conduire de six mois.

Jugement à la mi-octobre.