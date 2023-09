L’Abarth Club de Charleroi emmènera en balade les enfants en difficulté, placés par la justice ou mineurs étrangers non accompagnés

Ces enfants sont soit en difficulté (leur famille traverse une crise), sont placés par la justice (éloignement familial) ou sont des MENA, des mineurs étrangers non accompagnés.

Les passionnés les attendront ce dimanche sur le parking de Vésale, à Montigny-le-Tilleul, pour présenter leurs bolides. Puis ils s’élanceront pour une balade dans les campagnes de la région. Quelques arrêts et photos plus tard, le club offrira aux enfants des glaces et des bonbons, tandis que l’ISPPC se chargera de faire chauffer le barbecue. “Cette initiative du club Abarth de Charleroi, pour qui il s’agit de l’un des événements les plus importants de l’année, remporte beaucoup de succès auprès des jeunes du Pôle Enfance et Adolescence”, souligne l’ISPPC dans une communication.