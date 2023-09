Le premier "concours de la meilleure soupe" à Marcinelle Villette ce samedi: ça s'annonce festif

La soupe a d’autres atouts. Elle est interculturelle (on en fait partout dans le monde), elle est intergénérationnelle (on l’apprécie à tout âge), c’est un aliment de base, qui permet d’impliquer les commerçants et producteurs locaux. "Et puis, la soupe, ça peut être rigolo, un peu déjanté. Ça évoque la mamy, ce n’est pas trop sexy ni festif, ça évoque l’hiver, mais c’est aussi dans l’air du temps: c’est végé et c’est sain. Et puis, on a presque tous une anecdote autour de la soupe."

Samedi, à 15 h, ils seront une dizaine de groupes, jusqu’à 3 personnes, à proposer leur meilleure recette. "De toutes les générations, du quartier ou pas: on n’en connaît que la moitié." Chaque participant viendra sur place avec sa soupe préparée chez lui. "Seule la dégustation aura lieu sur place. Le public pourra goûter gratuitement et voter ensuite. Mais les participants pourront aussi créer une ambiance pour mettre en valeur leur préparation." Ambiance en perspective… À la clé, des prix, d’un bon au restaurant Festino à des tickets au Sporting. La suite ? Concerts et DJ’s. Mais limités à 22 h. Un comité de quartier est fait pour animer, pas pour embêter son quartier…