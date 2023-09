Nouvel incendie d’école à Montignies-sur-Sambre: pour Paul Magnette, “il faut continuer à se battre contre la barbarie et la bêtise humaine”

Très vite, les pompiers sont intervenus pendant la nuit afin de limiter les dégâts et éviter que le bâtiment tout entier ne parte en fumée.

Alertés des faits le bourgmestre Paul Magnette et l’Échevine de l’Enseignement Julie Patte sont descendus sur les lieux afin de constater les dégâts. La ministre de l’Enseignement Caroline est également s’est également rendue sur le site afin de se rendre compte de la situation et soutenir les enseignants choqués.

Paul Magnette, Julie Patte et Caroline Désir sont venus constater les dégâts et apporter leur soutien aux enseignants, aux élèves et à la direction. ©Ngom

Entre désappointement et colère, Paul Magnette s’est exprimé sur des faits qu’il continue à qualifier de “barbare”: “C’est malheureusement une angoisse toutes les nuits et tous les matins en se levant à l’aube en croisant les doigts en se disant pour qu’il ne se soit rien passé. Malheureusement cela fait trois jours de suite que l’on entend ces nouvelles catastrophiques. On a renforcé les forces de polices, on a eu le soutien de la police fédérale qu’on a exigé et obtenu. Il y a une centaine de bâtiments scolaires, on ne sait pas tout contrôler en même temps toute la nuit. Malheureusement on a encore ces attaques complètement barbares. On fait tout pour reloger les élèves pour que les cours puissent reprendre. Nous avons renforcé les moyens policiers pour mener l’enquête et assurer la protection des écoles. On continue et on ne se laissera pas abattre parce qu’il faut continuer à se battre contre la barbarie et la bêtise humaine.”

Le choc est d’autant plus grand que personne ne sait où et quand une école sera incendiée. Au-delà des dégâts matériels il y a les dégâts humains. Tôt ce matin, ce sont des élèves en larmes qui n’ont pu cacher leur désarroi et leur incompréhension. Les enseignants sont tout aussi touchés. L’école des Cités est, tout comme les autres, une école de quartier sans histoires avec un personnel dévoué et entièrement axé sur la transmission de savoirs.

Pour le parquet de Charleroi, aucun élément matériel ne permet à ce stade de relier les deux derniers incendies de ce jeudi et ce vendredi, avec le phénomène "anti-EVRAS". Mais compte tenu de la proximité des faits et des lieux, la police fédérale a été saisie de ces dossiers et a ouvert une notice "d'association de malfaiteurs". L'enquête est en cours.

Cependant, avec en toile fond le cours d’EVRAS, le bourgmestre est en colère, notamment contre ce qui circule sur des réseaux sociaux en termes de “fake news” ou d’informations inventées sans fondement aucun. “Tout cela est basé sur des mensonges et sur des rumeurs qui n’ont aucun fondement et qui sont instrumentalisés par des mouvements religieux, radicaux et par des extrémistes de droite. C’est extrêmement grave !” Face à ces campagnes de fausses informations et rumeurs, Paul Magnette est catégorique et invite à combattre ces fausses idées. “Il faut continuer à se battre contre toutes les formes de désinformation, contre toutes les formes de manipulation que malheureusement on continue à voir courir partout. Il faut continuer à expliquer la tolérance et parier sur l’enseignement et l’apprentissage, c’est la seule solution. ”

L’Échevine de l’Enseignement Julie Patte travaille à mettre tout en œuvre pour soutenir psychologiquement les équipes éducatives et à chercher des solutions pour que les cours dans les écoles incendiées puissent se poursuivre aussi normalement que possible. “Sur ce site, trois classes ont été touchées. Deux pourront déménager dans des locaux inoccupés et la troisième sera transférée dans un des classes de l’académie de musique. ”

La ministre Caroline Désir s’est aussi exprimée au sujet du programme d’EVRAS. “Nous sommes dans l’incompréhension. Un programme comme celui-là existe depuis des dizaines d’années à la ville de Charleroi. Ce programme n’est pas de l’incitation à la masturbation. Il s’agit d’avant tout répondre aux questions des enfants et également anticiper. Il s’agit d’informer et protéger les enfants. On sait à quoi ils sont confrontés notamment sur les réseaux sociaux. ”