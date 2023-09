Que va-t-on faire de Philippe? Une 24e condamnation arrive et il a déjà onze pages de casier judiciaire

En termes de statistiques, Philippe est l’exemple à ne pas suivre: 11 pages de casier judiciaire et 23 condamnations à son actif. Condamné en 2021 à 37 mois de prison avec un sursis probatoire de cinq ans pour détention illégale ou arbitraire, coups et blessures à plusieurs reprises, menaces verbales, harcèlement téléphonique, destruction et vols, Philippe a remis le couvert.