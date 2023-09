Une étrange "comète" filmée dans le ciel de Gilly jeudi soir: voici ce dont il s'agit!

Pas d'inquiétudes: il ne semble pas que qu'une météorite se soit crashée dans les environs de Charleroi, ni que d'hypothétiques aliens aient décidé de venir faire coucou aux Terriens dans ciel belge. "Une étoile filante, ça aurait été plus bref que cela; et il n'y avait pas d'entrée dans l'atmosphère de satellite prévue - parce que ça aurait pu être ça", nous dit-on à la Fédération Francophone d'Astronomes Amateurs de Belgique (FFAAB). "On semble être en présence d'une traînée de condensation d'un avion, qui serait illuminée par le coucher du soleil. Le soleil étant bas à cette heure-là, il illumine de rouge/rose, et comme la lumière qui se prend dans les nuages, ici elle a été prise dans une traînée d'avion."

Une analyse d'autant plus crédible qu'on entend, sur la vidéo, clairement un bruit d'avion à l'arrière-plan, et que l'aéroport de Gosselies tout proche - BSCA, Brussels South Charleroi Airport - accueille encore des vols commerciaux dans cette tranche horaire.

Il peut donc s'agir d'une traînée de condensation (contrails) d'avion, si l'appareil était déjà à haute altitude (venant des moteurs). Ou s'il était encore bas, ce que pourrait indiquer le bruit, un phénomène plus rare de vortex, appelés tourbillons marginaux (au bout des ailes, avec l'humidité de l'air), qui peut laisser même parfois croire aux passagers d'un vol que l'avion est en feu.