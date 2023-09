"Le gin de Nalinnes", le petit dernier de l'Entre-Sambre-et-Meuse, s’invite sur toutes les tables

"Nous n’avons rien changé à la recette" assurent les créateurs, Guillaume, Alexandre et Mike. Les deux premiers sont frangins, Mike est le compagnon de leur sœur. "Pendant le covid, nous nous invitions mutuellement les uns chez les autres pour partager un apéro en bulles familiales", raconte Guillaume. "Alex qui est amateur de gin nous a initié à la dégustation de produits très qualitatifs. Un jour, l’idée d’élaborer le nôtre a émergé dans la conversation. Et nous nous sommes piqués au jeu…" Les choses ont pris du temps. "Nous voulions en effet un produit qui nous ressemble", rapporte Mike. "Un produit qui synthétise nos goûts: le gin qui n’existait pas encore sur le marché. Il a fallu trouver un consensus sur les composants de base et les notes aromatiques secondaires. Puis prendre notre bâton de pèlerin afin de trouver un fournisseur."

À la Distillerie de Biercée

La rencontre avec le maître distillateur de Biercée sera décisive. "Christophe Mulatin nous a proposé une sélection à partir de nos préférences. Nous avions demandé une variété à base de mangue et une autre de fruits de la passion, mais un malentendu a fait qu’il a mélangé les deux: le coup de cœur a été immédiat", témoigne Alexandre. Les arômes de tête sont complétés par des notes de gingembre, menthe fraîche, romarin, orange navel, lavande thym et épices. "Nous obtenons un résultat équilibré et rond, très expressif. "

Au départ, les associés pensaient produire une petite quantité de bouteilles, pour leur consommation personnelle élargie aux amis. "Or, il fallait partir sur un minimum de 700 litres, soit un millier de bouteilles. Nous avons pris le risque: et le stock que nous comptions écouler en douze mois a été épuisé sur l’été. Nous venons de repartir sur une nouvelle production." Les trois créateurs ont pris le soin de ne rien laisser au hasard dans leur communication et leur packaging: forme de la bouteille, étiquette, bouchon, infos consommateur, graphisme.

Avec des artisans locaux

"Tout a été confié à des entreprises et artisans belges, la plupart de la région ". Le gin de Nalinnes est en vente à la Barrique et dans la plupart des épiceries du village, il est à la carte de certains cafés et restaurants, présent sur des événements comme l’inauguration du campus carolo ce vendredi. "Nous travaillons à la fabrication d’une winter édition, rehaussée par un distillat de bourgeons de sapin. En toute petite série, elle sera réservée à ceux qui en auront fait les premiers la commande." Le gin de Nalinnes est celui de leurs racines, se félicitent Alexandre, Guillaume et Mike qui ont grandi dans la localité. Ils ont mis en ligne un site de présentation avec des recettes de cocktail et une boutique virtuelle.

La bouteille est vendue au prix de 45 euros.

www.gindenalinnes.be