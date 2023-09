Le salon “Des livres au Cazier” s’invite à Marcinelle ce dimanche: un premier festival littéraire pour le Bois du Cazier avec 60 auteurs

De 10 à 18h, une soixantaine d’auteurs de fictions, polars, bédés, recueils de poésie, biographies, récits de vie animeront des séances de dédicaces et des rencontres. De gros éditeurs ont confirmé leur participation, à commencer par Dupuis, mais également des maisons moins connues ou spécialisées. “Tout a été conçu pour favoriser les échanges avec le public et l’interactivité”, rapporte Anne-Marie Delbecq. “C’est ainsi que des séances de lecture vivante jalonneront la journée : à intervalles de 10 minutes, des autrices et auteurs viendront lire à voix haute un extrait de leur production avant d’en parler avec les écoutants. Nous avons également obtenu l’accès à une terrasse extérieure pour des échanges avec des petits groupes, cela se fera à la demande”, selon l’organisatrice. Armel Job, l’illustrateur Goum, Marie-Bernadette Mars, Manuel Verlange, Geneviève Mairesse, Pascal Lorent, Béatrice Libert, Bertrand Misonne et bien d’autres seront présents pour répondre aux questions et présenter leurs derniers ouvrages. “C’est l’occasion de découvrir leurs parcours d’écriture, d’entrer dans leurs univers, de s’informer sur la création littéraire et d’obtenir des conseils. L’entrée à l’événement est gratuite”, indique l’organisatrice. L’accès aux espaces muséaux sera quant à elle payante.