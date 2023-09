Charleroi : “Trois ruptures” pour ouvrir la saison du Petit Théâtre de la Ruelle

L’auteur nous invite dans l’intimité de trois couples au bord de l’effondrement. Trois tableaux dans cette galerie de portraits, chacun se caractérisant par le rythme de son exécution qui va crescendo : on commence par un allegro pour enchaîner sur un moderato avant de conclure en mode furioso. Une femme prépare un repas à son mari pour lui annoncer que c’est fini, un époux avoue à sa femme son coup de foudre pour un pompier, et enfin de jeunes parents incapables de résister à la tyrannie de leur bambin se déchirent outrageusement.

On ne résiste pas à vous livrer un extrait des dialogues:

Lui : Tu avais prévu de me le dire pendant le repas ?

Elle : Pas pendant après.

Lui : Après le repas ?

Elle : Oui !

Lui : Pourquoi ?

Elle : Tu n’aurais pas mangé le dessert !

Lui : Quelle importance ?

Elle : Je me suis donné assez de mal pour le faire…

Dans une mise en scène de Jacques Delmeire, cette valse en trois temps réunit six comédiens de talent : Agnès Piantadosi, Christelle Letroye et Alexandra Delmotte dans les rôles féminins, Salvatore Vullo, Jacques Dutrifoy et Jacques Delmeire du côté masculin.

Représentations les vendredis et samedis à 20 heures, les dimanches à 16 heures (représentation supplémentaire le jeudi 5 octobre à 20 heures). Prix des places : 17 euros réduits à 15 pour les seniors, 9 pour les étudiants et les moins de 25 ans.

> Infos et réservations au 0474/388.032