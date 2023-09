Jacques Brel par Mochélan, "le Grand Feu": un spectacle et un disque vinyle édité par l'Ancre

Le Grand Feu, qui en est désormais à plus de 75 représentations, on le retrouve à l’Ancre, en coprésentation avec le PBA. Les représentations sont programmées du 27 septembre au 14 octobre, à 20 heures 30, et à 19 heures les mercredis et samedis, avec relâches les dimanches et lundis. Surtout, et c’est inédit, il sera possible de ramener Le Grand Feu chez soi: un disque vinyle est désormais édité, avec les chansons du spectacle. Il sera mis en vente lors du week-end d’ouverture de l’Ancre, au prix de 25€.

Jean-Michel Van den Eeyden ne cache pas une certaine fierté: "C’est un projet que nous caressons depuis un certain temps mais qui n’avait pas pu se faire plus tôt car la Fondation Brel est toujours frileuse face à ce genre de demandes. Mais ils sont venus voir le spectacle et ils ont décidé de débloquer les droits des chansons pour nous !".