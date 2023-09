Après l’incendie de juin dans les ateliers du terril du Martinet qui a contraint l’équipe à suspendre ses activités, les meules en pierre ont repris du service avec une nouvelle identité. Ne dites plus Levures Sauvages mais Épis Sauvages, un retour aux sources. ” Nous avons souhaité ce changement de nom pour mieux refléter ce qui a toujours constitué l’élément clé du projet à savoir le blé et la céréale. Le projet a initialement pris forme il y a trois ans avec une production centralisée à Monceau sur Sambre sur le site du Martinet dans un ancien hangar à locomotive”, explique Maxime Moulin, le directeur.

La spécificité d’Épis Sauvages réside dans sa chaîne de transformation. “On part du blé et nous avons nos propres moulins à meules de pierre avec lesquels nous faisons notre farine que nous utilisons pour la transformer en pains, viennoiseries et biscuiteries notamment. Les pains sont cuits dans un four à bois de 70 tonnes. ”

Ce travail d’artisan n’est pas réalisé en vain puisqu’Épis Sauvages a obtenu le label Artisan de la part du SPF Économie qui reconnaît le caractère authentique et le savoir-faire. Cette distinction vaut pour le pain, les viennoiseries et les biscuiteries.

Si historiquement le point de vente de Montigny-le-Tilleul est le premier, le succès est tel qu’un autre point de vente a vu le jour à Uccle et un troisième est amené à ouvrir ses portes à Villers-la-Ville fin septembre. La clé du succès vient de l’utilisation de produits de grandes qualités. “Nous avons tout un segment de pains réalisé avec de blés anciens sourcés par le biais de filières paysannes et d’agriculture responsable. Le blé ancien est une matière qui n’a jamais subi d’hybridations. On est sur des souches ultra-pures. On laisse le blé pousser et créer son écosystème sur champ. Tout cela est très intéressant d’un point de vue nutritionnel et gustatif avec une teneur en gluten plus faible. ”

Même si le succès d’Épis Sauvages est une réalité, le directeur reconnaît qu’il est difficile de trouver des boulangers. Le magasin est ouvert de mercredi à dimanche de 7 h 30 à 13 h et de 15 h à 17 h 30.