Les femmes à l’honneur pour la deuxième édition des "Journées du Matrimoine": Charleroi et Charliequeen ont prévu des activités à plusieurs endroits

Le but est de faire “re” découvrir la place et le rôle des femmes dans la Ville. “Comme pour la première édition, en 2022, il s’agit d’une initiative du collectif de citoyennes et citoyens Charliequeen, un travail mené en collaboration avec le Service Égalité des Chances et son Échevine, Alicia Monart ainsi que l’Échevinat du Patrimoine de Maxime Hardy”, explique Margaux Joachim de Présence et Action Culturelles. “Au travers de ces journées du matrimoine, des actions et activités proposées, l’objectif est de faire un focus sur toutes les femmes qui ont construit ou qui construisent la cité et qui malheureusement sont encore largement invisibilisées. Un des objectifs majeurs est également de questionner la place des femmes dans l’espace public. ”

Cette période est l’occasion de se questionner et de chercher si ce ne sont des réponses au moins des pistes à des questions telles que Comment les femmes s’approprient-elles la ville, quels espaces occupent-elles ou au contraire, évitent-elles ? Comment la ville est-elle construite ? Peut-on influer sur les inégalités à travers l’aménagement urbain ? Ce sont dons de nombreuses activités qui sont proposées du 20 au 24 septembre dans différents lieux culturels de Charleroi parmi lesquels le Musée du Verre. Colloques ateliers, expositions, rencontres, partage de cuisine, balades à pied ou à vélo avec des haltes dans divers endroits de la ville exemplatifs de l’histoire des femmes. Pour exemple, c’est lors d’un arrêt sur la Place Verte que sera abordé ce que de grands magasins comme l’Inno ont apporté en termes de circulation et de libertés.

Infos : www.matrimoine-charleroi.be