Le théâtre de l'Ancre à Charleroi inaugure une fresque géante

Le Théâtre de l'Ancre à Charleroi a inauguré dimanche en début d'après-midi une fresque géante s'étendant sur six façades et mesurant une cinquantaine de mètres de long. L'idée est de montrer l'ampleur du futur bâtiment du théâtre, dont les travaux devraient débuter dans plus d'un an.