Malgré une météo en demi-teinte en juillet, 26 490 personnes ont fréquenté Charleroi-les-Bains

Si la ville de Charleroi impose un minimum de 20 000 nageurs par saison à Charleroi-les-Bains, le directeur de la RCA Antoine Tanzilli est loin de boire la tasse avec les 26 490 nageurs de l’édition 2023. Il est clair que la météo de l’été 2022 a contribué à battre des records avec 36 000 nageurs. Même si on compte près de 10 000 personnes en moins l’expérience n’a pas été vécue pareillement pour tous. En effet, le détail nous montre que 5 100 nageurs sportifs ont fréquenté la piscine extérieure cela fait 700 de plus de l’année dernière. Plus de 21 000 personnes “tout public” ont franchi les grilles d’entrée. “Le temps en mai a fait que nous avons pu accueillir les nageurs sportifs dès le 15 mai pour une ouverture au 26 juin pour les autres. Bien que le temps ne soit pas à comparer avec l’été de 2022, il faut savoir que notre eau est chauffée et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 30 °C pour réserver et venir. L’eau est à 25°C et une température externe de 25°C permet déjà de venir dans de bonnes conditions. Venir en matinée permet aussi de profiter d'une excellente expérience en plus nous avons instauré un système de jauges qui font que tout le monde peut profiter un maximum de la piscine et de ses abords. ”