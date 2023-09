Le principe ? Partir à la découverte de soupes concoctées par des habitants du quartier et élire le meilleur breuvage mais aussi la meilleure ambiance. Au stand de Christine, on pouvait goûter une soupe au fenouil et à la courgette, une nouvelle recette expérimentée par cette habitante de Marcinelle. "L’important est de participer, pas de gagner. Nous sommes ici pour faire le plein d’énergie, de soleil et de gaîté", dit-elle. Plus loin, on pouvait trouver une soupe faite à partir de produits des fermes de Goyet et de Gourdinne. "C’est un mélange de différents légumes et d’herbes du jardin. Comme on n’aime pas le gaspillage, on y a mis tous les légumes qui restaient dans le frigo", dit l’exposante.

Un jeune comité actif

En fin de journée, des prix étaient décernés: la louche d’or, d’argent et de bronze, mais aussi un prix récompensant la meilleure ambiance. L’idée a germé dans le chef d’un jeune comité de quartier particulièrement dynamique. "Notre comité a été créé il y a deux ans environ. Nous organisons un verre pour les fêtes de fin d’année et nous avons aussi participé à une action de ramassage. Nous voulions au départ créer un groupe mobilité, mais c’était assez compliqué à mettre en place. Alors nous avons cherché un thème original, et cette fête autour de la soupe a été évoquée", commente François, membre du comité de quartier de la Villette. "C’est très agréable de pouvoir se réapproprier l’espace public le temps d’un après-midi. D’habitude, cet endroit est fréquenté par les voitures. Nous pouvons enfin partager un moment convivial.".