Cette passation s’est fait suite au décès de Jean-Claude Payen mort le 23 juin dernier. Par respect, le Tour de la Madeleine s’était fait sans Général et chaque groupe qui passait devant la tribune d’honneur saluait le tricorne symbolique.

Fabrice Vassart âgé 49 ans est loin d’être un inconnu puisqu’il marche depuis 27 ans dont 23 ans dans l’état-major. “Je suis honoré d’avoir été désigné par une grande majorité à la fonction de Général. Désormais c’est à moi que revient le rôle de veiller au bon déroulement des tours prochains. C’est une véritable reconnaissance et une preuve de soutien que j’ai reçu. Je serai en charge du côté protocolaire du Tour tandis que le comité des fêtes s’occupera de tout ce qui concerne le champ de foire et autres concerts. ”

Désigné pour cinq ans, le nouveau général Vassart n’a pas tardé à se mettre au travail avec une première évaluation du Tour 2023. “Dans l’ensemble nous sommes satisfaits. Certaines choses sont à améliorer mais tout cela viendra en son temps. ”

Pour ce qui est de sa présence au Tour de la Madeleine les prochaines années Fabrice Vassart assure qu’il les fera bien à cheval et ce jusque quand ce sera possible, il espère le plus longtemps.